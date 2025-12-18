Vuelca Camión de Personal con 20 Trabajadores en Carretera Saltillo-Zacatecas

La mañana de este jueves 18 de diciembre, un camión de transporte de personal volcó con 20 trabajadores a bordo a la altura del ejido La Encantada sobre la carretera Saltillo-Zacatecas.

Camión de Personal Vuelca en Carretera Saltillo-Zacatecas; Tres Trabajadores Resultan Lesionados.

La unidad viajaba de una empresa ubicada del Valle de Derramadero hacia la capital de Coahuila, y a unos de donde se realizan los trabajos de la modernización de la carretera, el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre su costado.

Se informó que tres de los 20 trabajadores fueron trasladados a un hospital por ambulancias de la misma empresa, mientras que el resto utilizó otro transporte de personal para llegar a sus casas, puesto que ya habían terminado su turno.

Vuelca camión de personal en carretera El Esterito en La Laguna

Un camión de personal volcó durante la madrugada del 16 de noviembre mientras circulaba por la carretera El Esterito a la altura del fraccionamiento Rancho Alegre, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al tomar una curva.

El chofer fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que los demás ocupantes no requirieron atención especializada. Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las investigaciones correspondientes sobre las causas del hecho.

