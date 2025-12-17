Investigan Presunto Robo de 300 Millones de Pesos en Empresa en Coahuila

Representantes legales de una empresa ubicada en la colonia Bravo en Piedras Negras, denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el presunto robo de alrededor de 300 millones de pesos.

De acuerdo con información que trascendió, la querella fue interpuesta hace algunos días, luego de que directivos de diversas áreas detectaran el faltante de dinero, presuntamente derivado de actos cometidos en presunta complicidad con proveedores.

Denuncian Presunto Robo de 300 Millones de Pesos en Empresa de Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que las investigaciones continúan y que se determinó que estas prácticas se habrían llevado a cabo durante al menos tres años, acumulando un daño patrimonial estimado en cerca de 300 millones de pesos.

Como resultado de las investigaciones internas de la empresa, se logró identificar a al menos siete empleados, entre gerentes y subgerentes, presuntamente involucrados. La carpeta de investigación fue judicializada y, posteriormente, mediante citatorio, un juez ordenó su comparecencia en relación con la denuncia presentada en su contra. Al considerar que existen pruebas suficientes, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los implicados por un periodo inicial de tres meses.

Culpables podrían ser sentenciados a nueve años de prisión

Actualmente el caso del robo de alrededor de 300 millones de pesos registrado en la empresa ubicada en Piedras Negras, se encuentra en etapa de investigación complementaria, de una vinculación por el delito de fraude en cuantía mayor.

Noticia relacionada: Presuntos Implicados en Robo en Empresa de Piedras Negras Podrían Recibir Hasta 9 Años de Prisión

El coordinador de Ministerios Públicos indicó que podría haber más involucrados, además agregó que en casos de ser encontrados culpables, las personas podrían alcanzar una pena de tres a nueve años de prisión y una multa de 800 a mil doscientos días de salario. Agregó que la pena pudiera variar entre la mínima y la máxima tras los factores que pudieran presentarse en contra de cada uno de los señalados.

Historias recomendadas: