Muere Hombre Después de Caer a Canal de Riego en La Laguna

La noche de este lunes 15 de diciembre, un hombre murió luego de volcar en un canal de riego sobre la carretera rumbo al ejido Carolina, en la cabecera de San Pedro, Coahuila.

Luis Felipe Nájera González de 33 años de edad, era el conductor de la unidad que, tras perder el control, cayó al canal y se impactó contra un puente, lo que lo dejó prensado dentro del vehículo.

Al arribar las corporaciones de emergencia, el conductor aún fue localizado con vida y trasladado a un hospital del Seguro Social, sin embargo, se informó que falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para apoyar en las labores de rescate, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica, pese a los esfuerzos realizados, no se logró salvarle la vida.

Hombre muere tras caer en canal de riego en Durango

La mañana del domingo 26 de octubre de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un canal de riego en el ejido Numancia, en Durango. De acuerdo con los reportes, la víctima presuntamente resbaló y se golpeó la cabeza, lo que habría ocasionado su fallecimiento.

El hombre fue identificado como Juan Manuel Hernández, originario del ejido Las Américas. Autoridades señalaron que al momento del incidente se encontraba bajo los influjos del alcohol.

