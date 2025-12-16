Chayanne en Saltillo 2026: Precio de los Boletos, Cuándo Inicia la Venta y Dónde Es
N+
Chayanne informó que ofrecerá un concierte este próximo 26 de abril en Saltillo, Coahuila.
COMPARTE:
Mediante sus redes sociales oficiales, el artista Chayanne confirmó su concierto el próximo 26 de abril de 2026 en el Estadio Francisco I. Madero en Saltillo, lo que promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados por sus seguidores en la capital de Coahuila.
Noticia relacionada: Chayanne en Hermosillo 2026: Esto Sabemos de la Venta y Costo de los Boletos
Se informó que los boletos para el concierto en Saltillo se encuentran disponibles desde este lunes 15 de diciembre mediante la venta en línea, a través de la plataforma oficial de Superboletos.
¿Cuál es el precio de los boletos?
El mapa de zonas con los precios de los boletos ya se encuentra disponible, ofreciendo diversas opciones para el público que desee asistir al concierto de Chayanne.
- Chevron: $5,635
- Platino: $4,715
- Oro: $4,025
- Bronce: $3,105
- Izquierda naranja: $2,300
- Derecha celeste: $3,300
- Morado centro: $1,380
- General de pie: $920
- Grada general: $863
Chayanne reunió a miles de fans en su concierto en Torreón
Cabe destacar que Chayanne se presentó recientemente en el estado de Coahuila, ya que fue el pasado 2 de octubre del 2025 cuando el intérprete de “Bailando bachata” ofreció un espectáculo en el Estadio Revolución, en la ciudad de Torreón.
Durante su gira “Bailemos otra vez”, el cantante logró una gran respuesta del público al combinar sus temas clásicos con nuevas canciones, ofreciendo un show dinámico para sus fanáticas de todas las edades.
Historias recomendadas: