Chayanne en Saltillo 2026: Precio de los Boletos, Cuándo Inicia la Venta y Dónde Es

Mediante sus redes sociales oficiales, el artista Chayanne confirmó su concierto el próximo 26 de abril de 2026 en el Estadio Francisco I. Madero en Saltillo, lo que promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados por sus seguidores en la capital de Coahuila.

Se informó que los boletos para el concierto en Saltillo se encuentran disponibles desde este lunes 15 de diciembre mediante la venta en línea, a través de la plataforma oficial de Superboletos.

¿Cuál es el precio de los boletos?

El mapa de zonas con los precios de los boletos ya se encuentra disponible, ofreciendo diversas opciones para el público que desee asistir al concierto de Chayanne.

Chevron: $5,635

$5,635 Platino: $4,715

$4,715 Oro: $4,025

$4,025 Bronce: $3,105

$3,105 Izquierda naranja: $2,300

$2,300 Derecha celeste: $3,300

$3,300 Morado centro: $1,380

$1,380 General de pie: $920

$920 Grada general: $863

Chayanne reunió a miles de fans en su concierto en Torreón

Cabe destacar que Chayanne se presentó recientemente en el estado de Coahuila, ya que fue el pasado 2 de octubre del 2025 cuando el intérprete de “Bailando bachata” ofreció un espectáculo en el Estadio Revolución, en la ciudad de Torreón.

Durante su gira “Bailemos otra vez”, el cantante logró una gran respuesta del público al combinar sus temas clásicos con nuevas canciones, ofreciendo un show dinámico para sus fanáticas de todas las edades.

