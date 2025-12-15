Chayanne regresará a Hermosillo, Sonora el próximo 30 de abril del 2026 durante su gira Bailemos Juntos. La noticia fue confirmada el pasado jueves 11 de diciembre del 2025 a través de las redes del cantante puertorriqueño.

Hasta el comento se sabe que el evento se llevará a cabo en el Estadio Fernando Valenzuela en la ciudad de Hermosillo, Sonora aunque no han revelado aún la hora del concierto.

¿Cuáles son los precios para el concierto de Chayanne en Hermosillo?

Hay 6 opciones de boletos para ver a Chayanne en Hermosillo.

GNP: 4,900.00

4,900.00 Platino: 4,100.00

4,100.00 Oro: 3,500.00

3,500.00 Bronce: 2,700.00

2,700.00 General de pie: 800.00

800.00 General grada: 1,300.00

¿Dónde se podrán comprar los boletos de Chayanne en Hermosillo?

Hasta el momento se sabe que los boletos de Chayanne se podrán adquirir mediante Boletea.com y en la taquilla del Hotel Araiza a partir del 16 de diciembre a las 10:00 am.

Confirman varias fechas de Chayanne en CDMX

A través de la cuenta oficial del Auditorio Nacional se sabe que Chayanne tendrá conciertos el 22 y 23 de abril del 2026 y el 6 y 7 de mayo. La preventa se llevará a cabo el 18 de diciembre y la venta general a partir del 19 de diciembre de 2025.

