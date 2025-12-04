Estos Son los Puntos de Venta para los Boletos de 'La Cura Fest' Festival de Carín León

La venta de boletos para el primer festival organizado por el cantante del regional mexicano Carin León 'La Cura Fest', estarán disponibles en los siguientes puntos físicos en la ciudad capital de Sonora.

Noticia Relacionada: La Cura Fest: Carin León Anuncia su Primer Festival de Música Organizado en Hermosillo

Luego de que Carin León anunciara a través del instagram @agarrandolacura su festival de música, fans agotaron rápidamente algunas secciones del evento. Tras esto, se dieron a conocer dos puntos de venta físicos ubicados en Hermosillo.

A qué hora empieza la nueva venta de boletos para 'La Cura Fest' de Carin León

De igual manera, a través del Instagram oficial del festival, se dio a conocer que la venta de boletos para 'La Cura Fest', estará disponible a partir de las 11:00 a.m. CDMX (10:00 a.m. Sonora) del viernes, 5 de diciembre, a través de Arema Ticket.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la lista de los invitados que estarán presentes en el primer festival que organiza el cantante hermosillense, Carin León.

El evento se llevará a cabo en La ExpoGan, en Hermosillo, Sonora, el próximo sábado 14 de marzo del 2026.

Historias Recomendadas:

ABM