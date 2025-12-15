Vinculan a Proceso a Ernesto "N" Extitular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora logró que un juez dictara auto de vinculación a proceso en contra de Ernesto “N”, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación y Cultura, al considerar que existen elementos suficientes que lo relacionan con un presunto desvío de recursos públicos.

La resolución se emitió durante una audiencia celebrada el 12 de diciembre, en la que el Ministerio Público expuso una serie de pruebas con las que se sustentó la probable responsabilidad del exfuncionario en hechos constitutivos del delito de peculado, relacionados con el uso indebido de fondos estatales.

Según lo expuesto por la Fiscalía, durante su gestión al frente de la SEC se habrían celebrado contratos mediante los cuales se desviaron más de 287 millones de pesos, originalmente destinados al pago del Impuesto Sobre la Renta.

Existe posible participación de otros servidores públicos

Dichos recursos fueron canalizados a través de un fideicomiso identificado como “Plan de Beneficios Múltiples”, el cual no contaba con la autorización fiscal correspondiente y afectó directamente recursos de la nómina estatal.

La investigación también apunta a la posible participación de otros servidores públicos y particulares en estas operaciones, por lo que las indagatorias continúan abiertas para deslindar responsabilidades.

Como parte del proceso, el Juez de Control estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que concluirá el 13 de marzo de 2026, periodo en el que se continuarán recabando elementos para fortalecer el caso.

Reportero: Roberto Bahena N+

