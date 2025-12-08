Procesan a Exsecretario de Hacienda de Sonora por Peculado y Asociación Delictuosa.

Raúl "N", quien se desempeñó al frente de la Secretaría de Hacienda de Sonora de 2015 a 2021, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó del proceso contra el exfuncionario que, hasta este 7 de diciembre, se sabía que estaba prófugo.

"Un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso de Raúl 'N', ex servidor público de la Secretaría de Hacienda del Estado del sexenio pasado, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa", indicó la dependencia que encabeza Gustavo Salas.

La decisión fue una audiencia, en fecha no especificada, en la que el Ministerio Público presentó datos de prueba para que el juzgador determinara la vinculación.

Sin embargo, la Fiscalía de Sonora no reportó la medida cautelar que fue impuesta al imputado, ni cuándo fue detenido. El reporte del procesamiento fue durante la mañana del domingo 7 de diciembre.

¿De qué se acusa a Raúl "N"?

Según las autoridades, el caso contra el exfuncionario en la gubernatura de Claudia Pavlovich, es por contratos que suscribió de 2017 a 2020.

"Los hechos se relacionan con la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre 2017 y 2020 para asesoría de procedimientos administrativos", apuntó la Fiscalía de Sonora.

La Fiscalía estatal continuará integrando los elementos necesarios y dará a conocer información adicional conforme lo permitan los tiempos procesales

El juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Medios locales indicaron que Raúl "N" seguirá su proceso en libertad, pero La FGJES no precisó esta condición. Las penas de peculado van de seis meses, en sanción mínima, a 15 años de prisión, como castigo máximo, dependiendo de la gravedad del caso, según el Código Penal de Sonora.

En términos simples, el peculado se comete cuando funcionarios o personas que manejan recursos públicos desvían dinero o bienes, los usan para promoción política o aceptan beneficios por hacerlo.

