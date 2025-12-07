Deja 2 Muertos y 9 Heridos Accidente en Acceso a Cerro del Punhuato, en Morelia

Un accidente vehicular entre al menos tres vehículos en el acceso del Cerro del Punhuato, en Morelia, dejó dos muertos y nueve heridos, la noche de este 7 de diciembre, según reportes preliminares.

Protección Civil de Michoacán informó de la situación alrededor de las 21:56 horas de este domingo y llamó a tomar precauciones.

"Accidente vehicular en el acceso al Recinto Ferial (Parque Cerro del Punhuato)", publicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

"Se reportan 9 lesionados trasladados y 2 personas fallecidas; autoridades realizan las diligencias en la zona. Precaución al circular", añadió.

¿Cómo fue el accidente?

En imágenes compartidas, se observa que uno de los vehículos implicados es una combi de transporte público. Mientras que los otros dos autos son una camioneta tipo pick up azul, así como una camioneta blanca cerrada.

El mayor impacto fue entre la unidad de pasajeros y el automotor blanco, que quedó prácticamente destrozado en la parte frontal y trasera.

Al sitio acudieron bomberos, así como paramédicos para atender la emergencia. En tanto, la Secretaría de Salud de Michoacán reportó que brindó atención a los lesionados.

"Nuestro equipo del CRUM, en estrecha coordinación con corporaciones de auxilio, brindó atención médica prehospitalaria a personas lesionadas en un accidente vial registrado en el acceso al Recinto Ferial - Cerro del Punhuato", compartió en Facebook.

