SEP Anuncia Suspensión de Clases: ¿Dónde No Hay Actividades Mañana Lunes 8 de Diciembre 2025?

Con la llegada del frente frío 19 al territorio mexicano, la SEP anunció la suspensión de clases en miles de escuelas para evitar que las y los integrantes de la comunidad escolar se contagien de enfermedades respiratorias o enfrenten condiciones adversas durante el traslado. Por ello, en N+ te decimos dónde no hay actividades escolares mañana lunes 8 de diciembre 2025.

Y es que, como lo han oficializado las Secretarías de Educación Públicas de los estados y sus respectivos gobiernos, estas no son las únicas medidas que se han tomado para prevenir enfermedades en estudiantes de todos los niveles antes de que inicien las vacaciones decembrinas, las cuales ya están a la vuelta de la esquina.

¿Dónde suspenden clases mañana lunes 8 de diciembre 2025?

La Secretaría de Educación Púbica de Puebla dio a conocer que habrá suspensión de clases este lunes 8 de diciembre 2025 en 5 mil 836 escuelas, ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental.

El gobierno estatal señaló que esta medida se toma para salvaguardar la salud de la población escolar, y ante la recomendación emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres por la llegada del frente frío, que provocará descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias.

La suspensión de clases en Puebla aplica para las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior.

La dependencia (SEP Puebla) otorgará el servicio educativo a 407 mil 020 alumnos, apoyados por 22 mil 245 docentes, que trabajarán a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Las zonas en las que no habrá actividades escolares son:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Por su parte, la Universidad Veracruzana suspendió clases en tres regiones del estado de Veracruz. A través de un comunicado, indicó que en las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Veracruz, este lunes 8 de diciembre, los estudiantes, docentes y personal en general, no asistirán a las instalaciones universitarias.

¿Cuál es el clima que se prevé para el lunes 8 de diciembre 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el frente frío 19 se desplazará rápidamente sobre el oriente y sureste del territorio mexicano hasta la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; la masa de aire polar que impulsará al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México; así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, y en la península de Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

