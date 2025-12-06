¿Cuándo Salimos de Vacaciones y Quiénes Regresan Primero? Fechas Clave SEP en Diciembre 2025

Ha iniciado la cuenta regresiva para las fiestas decembrinas: posadas, reuniones familiares, salidas a la playa... pero ¿ya tienes agendadas las fechas clave en el calendario de la SEP? ¿Conoces la diferencia entre el inicio del asueto en universidad y secundaria? Si tú también te estás preguntando cuándo salimos de vacaciones, conoce aquí todos los detalles y arranca con el pie derecho las celebraciones.

En notas previas te hemos contado cuál es la razón por la que hay más vacaciones que en 2024, así como cuáles son los estados en los que se ajustará el horario escolar los últimos días del año.

¿Cuándo salimos de vacaciones en diciembre 2025?

Con la agenda de reuniones y convivios encima, más de una persona ya está ansiosa por saber qué día salen de vacaciones, pero lo primero que deben saber es que ya hay fechas para el inicio del periodo vacacional, aunque son diferenciadas por nivel e institución.

Ten en cuenta que el calendario de 185 días del ciclo 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, cuyas escuelas dependen del Sistema Educativo Nacional.

Por ello, aquí te damos a conocer las fechas clave:

Inicio de vacaciones SEP 2025: 19 de diciembre

19 de diciembre CECyt (Vocacionales): 19 de diciembre

19 de diciembre Facultades UNAM: 12 de diciembre

12 de diciembre ENP y CCH UNAM: 12 de diciembre

¿Quiénes serán los primeros en regresar a clases tras vacaciones de Navidad?

Con las vacaciones decembrinas 2025, los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) gozarán de más días de descanso, con el regreso programado hasta el día 12 de enero 2026.

Sin embargo, así como hay algunos afortunados, también hay personas que tendrán que volver antes a las aulas y ellos son los estudiantes del IPN, que regresan a clases el 2 de enero 2026.

