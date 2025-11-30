SEP Confirma Cambio de Horario por Invierno en Diciembre 2025: ¿Dónde Aplican los Cambios?

El inicio de diciembre 2025 también viene con un descenso de temperaturas, con la llegada de más frente fríos y masa de aire polar, por ello, la SEP ha dado a conocer una cambio de horario por invierno. En N+ te decimos dónde aplica y cómo queda el ajuste en los estados donde se realiza la modificación.

Estas medidas tomadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus instituciones locales buscan reducir los contagios de enfermedades respiratorias, así como evitar riesgos de la población al exponerse a los efectos de climas extremos.

¿Cuáles son los horarios de SEP por invierno en diciembre 2025?

Cada Secretaría de Educación Estatal fija las modificaciones por niveles. En Puebla, por ejemplo, este ajuste consiste en un retraso de 30 minutos en la entrada y la salida de algunos planteles del estado.

En Tlaxcala, por ejemplo, el horario de invierno aplicará en el turno matutino iniciarán a las 8:30 horas y concluirán a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas.

En Querétaro, las primarias del turno matutino tendrán clases de 8:30 de la mañana a 12:30, mientras que en el mismo nivel, pero del turno vespertino, será de las 14:00 a las 18:00 hora.

En San Luis Potosí, el horario invernal en escuelas de nivel primaria, contempla una tolerancia de entrada de 30 minutos en el turno matutino y salida 30 minutos antes en el vespertino.

¿Dónde aplica el horario de invierno de la SEP?

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

San Luis Potosí

Cabe señalar que este horario de invierno no aplica en todo el estado, sino en escuelas de zonas donde el impacto del frío es mayor, con intenso descenso de temperaturas. Por ello, te recomendamos consultar en la dirección escolar si se contempla realizar alguna modificación.

Asimismo, se prevé la aplicación de esta modificación hasta febrero 2026, cuando el clima generalmente comienza a ser más templado a cálido.

