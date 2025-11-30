Calendario Escolar SEP: ¿Se Suspenden Clases Mañana 1 de Diciembre 2025?

A unos días de que comiencen las vacaciones de Navidad para los estudiantes de nivel básico, surgen dudas de si hay clases mañana 1 de diciembre 2025 o si se suspenden. En N+ respondemos a tu pregunta y te damos a conocer las fechas clave.

Previamente, te hemos compartido datos clave sobre el próximo periodo vacacional, como el día en el que inician, así como la razón por la que serán más días que el año pasado.

Video: Inicia Ciclo Escolar 2025-2026: ¿Cuánto Dura y Cuáles son los Periodos de Vacaciones?

¿Se suspenden las clases mañana 1 de diciembre 2025?

Tras años en los que se realizó la transmisión del Poder en el Ejecutivo federal el 1 de diciembre 2025, el pasado 2024 esta fecha cambió con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, con base en la reforma del artículo 83.

La fecha histórica no solo representaba el día en el que cambiaba la o el Presidente, sino también un día festivo oficial, marcado en la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP.

No obstante, este lunes 1 de diciembre 2025 sí hay clases en todo el país, pues hasta el momento ni la Secretaría de Educación federal, ni las instituciones locales, han informado algún cambio por cuestiones climáticas o circunstancias similares.

¿Cuáles son la fechas clave en el calendario SEP en diciembre 2025?

Luego del último fin de semana largo del año, el calendario de la SEP confirma que son 3 semanas las que se les brinda de descanso a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por fechas decembrinas.

Se espera que el día en el que regresen a clases los alumnos al finalizar el periodo vacacional sea el próximo lunes 12 de enero 2026.

22 de diciembre: Inicio de vacaciones

Historias recomendadas:

DMZ