Analistas Prevén que el Salario Mínimo Alcance los 309 Pesos Diarios en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el 14 de noviembre de 2025 que el salario mínimo volverá a incrementarse en 2026, como parte de su compromiso por fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores en México. Su administración mantiene la meta de que, para 2030, cada empleado pueda cubrir hasta 2.5 canastas básicas con su ingreso diario.

Sheinbaum Explica Reducción Histórica de la Pobreza y Aumento del Salario Mínimo

Durante 2025, el salario mínimo aumentó 12%, al pasar de 248.93 a 278.80 pesos en la zona general, y de 374.89 a 419.88 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.

¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2026?

Para el próximo año, analistas de Banamex proyectan un incremento cercano al 11%, lo que situaría el salario mínimo alrededor de 309.5 pesos diarios. Esta estimación va acorde con declaraciones recientes de la presidenta, quien ha adelantado que el ajuste será similar al aplicado en 2025.

Según un estudio de la institución financiera, elevar el salario mínimo puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad sin generar presiones inflacionarias relevantes.

Claudia Sheinbaum en La Paz: "Aumento al Salario Mínimo Mejoró la Distribución de la Riqueza"

El análisis de Banamex señala que, cuando el piso salarial es bajo, un incremento suele mejorar las condiciones sociales sin afectar negativamente el empleo ni los precios. La evidencia también apunta a una reducción de la pobreza por ingresos derivada, en parte, de los ajustes salariales recientes.

Próximos pasos

Sheinbaum anunció que el 1 de diciembre se presentará el monto oficial del incremento y, posiblemente, también el acuerdo respecto a la reforma que busca establecer la semana laboral de 40 horas.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, la Conasami ya inició el proceso de evaluación desde mediados de noviembre.

Una vez anunciado, el aumento deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, donde se especifica que la actualización entra en vigor el 1 de enero de 2026. Junto con el decreto, se incluirá la tabla de salarios mínimos por oficios y zonas: la general y la Zona Libre de la Frontera Norte.

