10 Frutas con Vitamina C: ¿Cuáles son las que Tienen Más y Debes Comer esta Temporada de Frío?

Ha llegado la época de frío y las calles comienzan a llenarse de suéteres y chamarras. Esta es también la temporada en que se deben prevenir enfermedades comiendo grandes cantidades de frutas. Te decimos qué fruta tiene más vitamina C y por qué es importante su consumo.

¿Por qué es tan importante la vitamina C para la salud?

A mediados del siglo XX comenzó un mito fundamental de la salud: el que indica la falta de vitamina C estaba relacionada con la neumonía. El mito fue cimentado por Linus Pauling, uno de los bioquímicos más relevantes de la época, y solo estudios posteriores se atrevieron a refutar la idea.

Lo cierto es que la vitamina C no se produce en nuestro cuerpo. A diferencia de los demás mamíferos, los primates y los murciélagos no sintetizan la vitamina C en sus cuerpos.

Este nutriente es esencial para la formación de colágeno, presente en gran parte de nuestros tejidos. Además, tiene un papel en el sistema inmune y su ausencia prolongada provoca escorbuto, una enfermedad común entre los marineros que pasaban largas temporadas sin comer frutas.

Y, aunque la falta de vitamina C no está relacionada con la neumonía, sí se ha demostrado que su consumo puede reducir el número de gripas en personas sanas. Al respecto, un artículo elaborado por el investigador Harri Hemilä, de la Universidad de Helsinki, para el Departamento de Salud de Finlandia explica los verdaderos efectos de la vitamina C:

La administración de vitamina C no disminuye la incidencia promedio de resfriados en la población general, pero sí reduce a la mitad el número de resfriados en personas físicamente activas.

Además, la investigación encontró que la administración de vitamina C también puede acortar los resfriados:

La administración regular de vitamina C ha acortado la duración de los resfriados, lo que indica un efecto biológico. Sin embargo, el papel de la vitamina C en el tratamiento del resfriado común no está claro.

Las 10 frutas con más vitamina C

La vitamina C en las frutas se calcula en función de los miligramos presentes por cada 100 gramos de alimento. Aunque las naranjas suelen ser alabadas por su alto contenido de vitamina C, habría otras frutas que le rebasan ampliamente.

A continuación te indicamos cuáles son las 10 frutas con mayor cantidad de vitamina C por cada 100 gramos:

10. Mandarina, 35 mg

9. Mango, 37 mg

8. Toronja, 44 mg

7. Naranja, 50 mg

6. Limón, 50 mg

5. Frambuesa, 60 mg

4. Kiwi, 71 mg

3. Papaya, 80 mg

2. Chiles y pimientos, 131 mg

1. Y la ganadora es la Guayaba con 273 mg

¿Cuál es la fruta con más vitamina C?

Como se puede apreciar, los cítricos no están entre las frutas con más contenido de vitamina C, aunque su cantidad no sea despreciable. En cambio, los chiles, la papaya y los kiwis contienen una mayor cantidad de este nutriente esencial.

Guayaba es la fruta con más vitamina C. Foto: Pexels

Además, según la Universidad de Navarra, la guayaba sería la fruta con más vitamina C.

Una sola guayaba contendría cinco veces más vitamina que un cítrico común.

Para fortuna de los mexicanos, la guayaba es una fruta típica, abundante en nuestra región. Ahora bien, aunque la vitamina C suele atribuirse a las frutas, también se encuentra en verduras como la coliflor, con 65 miligramos por 100 gramos.

