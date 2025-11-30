Esta Será la Mayor Lluvia de Estrellas del Año: Eventos Astronómicos de Diciembre del 2025

Este diciembre del 2025 llegarán algunos de los más importantes eventos astronómicos del año. Entre tantos fenómenos, estará la mayor lluvia de estrellas del año. Te decimos en qué fecha será.

Superluna el 4 de diciembre

El mes de diciembre del 2025 iniciará con una superluna. La llamada Luna Fría se ubicará a 356 mil kilómetros de la Tierra, una cantidad muy inferior a su distancia promedio, que es de 385 mil kilómetros.

Cabe señalar que enero del 2026 tendrá también una superluna. La Luna de Lobo será la última llena de grandes proporciones que se verá por unos meses, hasta que nuestro satélite vuelva a estar en su perigeo en noviembre del 2026.

La Luna Fría será una superluna y ocurrirá el 4 de diciembre. Foto: Unsplash | Ilustrativa

La lluvia de estrellas Gemínidas entre el 13 y el 14 de diciembre

Para no pocas personas, el evento astronómico del año ocurrirá este diciembre y se trata de la lluvia de estrellas Gemínidas. Esta lluvia de meteoros que irradia desde la constelación de Géminis se distingue por tener hasta 120 centellas por hora.

El pico de actividad de la lluvia de estrellas Gemínidas llegará entre el 13 y 14 de diciembre del 2025.

Lluvia de estrellas Gemínidas será la más importante del año. Foto: Unsplash | Ilustrativa

Cometa 3I/ATLAS el 19 de diciembre

No será visible a simple vista, pero este 19 de diciembre el cometa 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la Tierra, a 270 millones de kilómetros. Ahora bien, sí podrá verse con telescopios e incluso binoculares durante el amanacer en este meses.

Te explicamos aquí cómo ver el telescopio 3I/ATLAS con tus propios ojos.

Cometa 3I/ATLAS no será visible a simple vista, pero sí con telescopio. Foto: NASA

Solsticio de inverno el 21 de diciembre

El solsticio llegará el 21 de diciembre del 2025 y marcará el inicio del invierno, en el hemisferio norte, y el inicio de la primavera, en el hemisferio sur.

Para un observador desde el hemisferio norte, el solsticio de invierno ocurre cuando el Sol se encuentra en su punto más bajo en el cielo, donde parece estacionarse varios días. Este día tendrá en el hemisferio norte el día más corto del año; por el contrario, los habitantes del cono sur vivirán el día más largo del 2025.

Solsticio de invierno llegará el 21 de diciembre. Foto: Unsplash | Ilustrativa

Lluvia de estrellas Úrsidas el 23 de diciembre

La última lluvia de estrellas del año llegará el próximo 23 de diciembre del 2025. Aunque su intensidad es menor, esta lluvia de meteoros llama la atención porque suele ocurrir durante noches claras y frías, que propician su observación.

La lluvia de estrellas Úrsidas, con 10 centellas por hora, también es notoria debido a que irradia desde la Osa Menor. Esta constelación es indispensable para la navegación, pues incluye la Estrella Polar, cuya posición coincide con el norte.

La estrella Polaris, o Cinosura (que significa “Cola de Perro”, en griego) es uno de los objetos astronómicos más importantes para todo aficionado a la astronomía.

La Luna en conjunción con las Pléyades el 31 de diciembre

El 2025 terminará con un evento astronómico que emocionará a los aficionados a la astronomía. La Luna estará muy cerca de las Pléyades. Nuestro satélite y las Siete Hermanas, como se le conocía a este cúmulo en la mitología griega, estarán en conjunción a medio grado de distancia en el cielo durante el 31 de diciembre.

Si deseas saber cómo mejorar tus habilidades para admirar el cielo, te explicamos en este texto especial cómo usar tus manos para medir distancias en grados.

