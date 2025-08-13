Última Oportunidad: ¿Quiénes Hacen Registro Pensión Mujeres Bienestar 2025 del 8-13 Diciembre?

La Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de la última oportunidad para hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a años, así como otros apoyos del Bienestar, por ello, te damos a conocer quiénes hacen registro del 8 al 13 de diciembre 2025, así como cuáles son los requisitos para obtener el pago de $3,000 pesos bimestrales.

Antes te hemos dado a conocer el calendario de pagos de las Becas para el Bienestar (CNBB), así como los montos del aumento a la Pensión Bienestar, los cuales comenzarán a aplicar a partir del 2026.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Luego de que se hayan dado a conocer las fechas de registro a la Pensión Mujeres Bienestar, surgieron las dudas de cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder obtener el apoyo de $3,000 pesos, que además tendrá un pequeño incremento a partir de 2026.

Por ello, si estás interesada en registrarte, debes saber que la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Para realizar el proceso de inscripción, estos son los documentos y datos que se deben llevar, en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

¿Quiénes pueden hacer el registro a la Pensión Bienestar del 8 al 13 de diciembre 2025?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario de fechas de inscripción -el último del año- a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

A, B, C: Lunes 8 de diciembre 2025

D, E, F, G, H: Martes 9 de diciembre 2025

I, J, K, L, M: Miércoles 10 de diciembre 2025

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 11 de diciembre 2025

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 12 de diciembre 2025

Todas las letras: Sábado 13 de diciembre 2025

Si ya tengan 60 años cumplidos o los cumples este mes de diciembre, puedes acudir en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas al módulo de registro de tu localidad, el cual puedes ubicar en este enlace.

En caso de que no se pueda realizar el registro de forma personal, se podrá solicitar una visita domiciliaria para la persona adulta mayor.

