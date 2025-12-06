Aumento de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años: Esto Se Sabe del Incremento del Apoyo 2026

Con la llegada del nuevo año, se ha dado a conocer el incremento del salario mínimo, por lo que también han surgido dudas alrededor de incremento a apoyos de programas sociales, ya que se prevé también el alza de la inflación. ¿Habrá aumento de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años? En N+ te damos a conocer lo que se sabe hasta el momento.

Pero antes, te recordamos que te hemos informado los nuevos montos para los programas federales, así como cuándo van a depositar el apoyo con el incremento.

¿Habrá aumento de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en 2026?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que habrá aumento a la Pensión Bienestar en 2026 y que el incremento será al menos por encima de la inflación. Esto significa, que los programas federales, como el apoyo a Adultos Mayores, subirá la cantidad de depósitos.

Por ello, hay dudas acerca de si habrá un incremento en monto que se entrega de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, que a lo largo de 2025 abrió periodos de registro.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha informado un aumento ni un nuevo registro hasta el momento.

¿Cuánto da la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años?

El Programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años se encuentra alineado con el conjunto de la política social que implementa el Gobierno de la Ciudad de México, señala la Secretaría de Bienestar capitalina, la cual se encamina a garantizar el pleno ejercicio de derechos a todos sus habitantes, y a fomentar una ciudad de bienestar para todas y todos.

A la población beneficiaria se les entregó en 2025 un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales.

