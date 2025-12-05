Aumento a Pensión Bienestar en 2026 Se Confirma: Ariadna Montiel Revela que Habrá Nuevos Montos

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó en La Mañanera del Pueblo de este viernes 5 de diciembre que habrá aumento a la Pensión Bienestar en 2026 y que el incremento será al menos por encima de la inflación.

"Sí va a haber aumento a la pensión, seguro la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente", explicó la funcionaria en la conferencia de este día.

¿Cuánto subirá la Pensión Bienestar en 2026?

De acuerdo con las palabras de Ariadna Montiel, el incremento al monto de los apoyos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras será por encima de la inflación, que actualmente está en 3.61%.

De esta manera, los programas sociales, que ya cuentan con más de 18 millones de beneficiarios, tendrían un ligero aumento para continuar contribuyendo con el bienestar económico de estos sectores de la población. Esto podrían subir los montos de cada apoyo:

Pensión de Adultos Mayores . El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos bimestrales.

. El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años . Actualmente paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los depósitos en 2026 serían de 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente.

. Actualmente paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los depósitos en 2026 serían de 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente. Pensión Bienestar de Discapacidad . El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026.

. El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras. Actualmente paga de 1,650 a 3,720 pesos y con el aumento depositaría de 1,709 pesos a 3,854 pesos bimestrales en 2026.

Estos son solo ejemplos de cómo quedarían los nuevos montos de la Pensión Bienestar en 2026, ya que será la presidenta Claudia Sheinbaum la encargada de dar a conocer cuánto aumentarán y cómo quedarían los pagos bimestrales el próximo año.

¿Cuánto ha aumentado la Pensión Bienestar de adultos mayores?

La pensión para adultos mayores ha tenido un aumento exponencial al apoyo económico en años pasados, sin embargo el último gran incremento sucedió de 2023 a 2024, cuando subió un 25%, pues pasó de pagar 4,800 pesos bimestrales a 6,000 pesos al bimestre.

Para este año, los beneficiarios de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores recibieron un apoyo económico de 6,200 pesos bimestrales desde el mes de enero, lo cual representó un aumento de 200 pesos, tomando en cuenta que en 2024 se les otorgaba un monto de 6,000 pesos. Así ha aumentado los depósitos de este programa:

2018: 1,160 pesos bimestrales

2019: 2,550 pesos bimestrales

2020: 2,620 pesos bimestrales

2021: 3,100 pesos bimestrales

2022: 3,850 pesos bimestrales

2023: 4,800 pesos bimestrales

2024: 6,000 pesos bimestrales

2025: 6,200 pesos bimestrales

