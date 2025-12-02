En Esta Tienda Hay Registro a Pensión Bienestar en Diciembre: Así Se Inscriben Hombres y Mujeres

Los hombres y mujeres mayores de 65 años que aún no hacen su registro a la Pensión de Adultos Mayores, deben estar pendientes del calendario de diciembre 2025, debido a que la Secretaría del Bienestar mantiene activo un nuevo periodo de inscripción, y en N+ te revelamos cuál es la única tienda de autoservicio donde puedes hacer el trámite sin costo.

Recuerda que para localizar el Módulo del Bienestar donde debes hacer tu registro al apoyo económico de 6,200 pesos bimestrales debes consultar la página web de la Secretaría del Bienestar. Al indicar tu estado y municipio, te arrojará el lugar al que deberás acudir.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia confirmó durante la conferencia matutina del pasado 1 de diciembre, que el periodo de inscripciones para adultos mayores de 65 años, estará abierto hasta el próximo 13 de diciembre.

Durante este tiempo también podrán hacer su registro mujeres de 60 a 64 años de edad.

Video: Coahuila Fechas y Requisitos de Registro para la Pension del Bienestar en Diciembre

¿En qué tienda de autoservicio se puede hacer el registro a la Pensión de Adultos Mayores?

La Secretaría del Bienestar habilitó un módulo para registro de nuevos beneficiarios en una de las sucursales de la Tienda SuperIssste, en la alcaldía Coyoacán de Ciudad de México.

De acuerdo con la página web del Gobierno de México, se trata de la tienda SuperIssste Villa Coapa, que se ubica en la calle Tepetlapa, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria. Lugar donde se recibirán documentos entre el 1 y el 13 de diciembre de 2025.

Los módulos tienen un horario de servicio de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado.

¿Cómo queda el Calendario de Registro a la Pensión de Adultos Mayores de Diciembre 2025?

Pese a que los módulos atienden de lunes a sábado a los aspirantes a beneficiarios, la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario alfabético en el cual se deben presentar hombres y mujeres mayores de 65 años.

Lunes 1 de diciembre 2025 - A, B, C

Martes 2 de diciembre 2025 - D, E, F, G, H

Miércoles 3 de diciembre 2025 - I, J, K, L, M

Jueves 4 de diciembre 2025 - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 de diciembre 2025 - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 6 de diciembre 2025 - Todas las Letras

Lunes 8 de diciembre 2025 - A, B, C

Martes 9 de diciembre 2025 - D, E, F, G, H

Miércoles 10 de diciembre 2025, I, J, K, L, M

Jueves 11 de diciembre 2025 - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 12 de diciembre 2025 - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 13 de diciembre 2025 - Todas las Letras

En caso de que el adulto mayor no pueda acudir al módulo, se puede solicitar a los trabajadores del Gobierno de México una visita domiciliaria.

Video: Se Registra Baja Afluencia en Registro de la Pension del Bienestar en Saltillo por Niebla y Frio

¿Qué llevar a registro de la Pensión de Adultos Mayores? Documentos

Tener 65 años cumplidos y ser mexicano

Acta de Nacimiento

Identificación Oficial Vigente

CURP del Paciente

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Una vez realizado el trámite, los beneficiarios deberán estar pendientes del calendario de entrega de tarjetas del Bienestar para que les sea depositado su pago bimestral.



