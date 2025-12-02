Pensión Bienestar Mujeres y Adultos Mayores: Calendario de Registro en Coahuila para Diciembre

Este mes de diciembre comenzó el registro para la Pensión de Adultos Mayores del Bienestar, dirigida a personas de 65 años, así como para la Pensión Mujeres del Bienestar, destinada a mujeres de entre 60 y 64 años.

Coahuila: Fechas y Requisitos de Registro para la Pensión del Bienestar en Diciembre.

El trámite inició este lunes con el registro de personas cuyos apellidos comienzan con las letras A, B y C. Este martes continuó el proceso para quienes llevan apellidos que inician con D, E, F, G y H.

Calendario completo diciembre para registrarse a la pensión del bienestar

Lunes 1 y 8 de diciembre: Personas cuyo apellidos inicien con la letra A, B, C, D

Personas cuyo apellidos inicien con la letra Martes 2 y 9 de diciembre: Personas cuyo apellidos inicien con la letra D, E, F, G, H

Personas cuyo apellidos inicien con la letra Miércoles 3 y 10 de diciembre: Personas cuyo apellidos inicien con la letra I, J, K, L, M

Personas cuyo apellidos inicien con la letra Jueves 4 y 11 de diciembre: Personas cuyo apellidos inicien con la letra N, Ñ, O, P, Q, R

Personas cuyo apellidos inicien con la letra Viernes 5 y 12 de diciembre: Personas cuyo apellidos inicien con la letra S,T, U, V, W, X, Y, Z

Personas cuyo apellidos inicien con la letra Sábado 6 y 13 de diciembre: Se atenderán a todas las personas sin importar la letra con la que inicie su apellido

¿Cuáles son los requisitos y dónde puedo realizar el registro de la pensión en Torreón?

En torreón, el módulo de registro esta ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC). Sobre la calle Donato Guerra a la altura del Bulevar Revolución.

La papelería necesaria para registrarse a la pensión del bienestar es una identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y proporcionar un teléfono de contacto. El último día para realizar este trámite es el próximo 13 de diciembre.

¿Dónde están ubicados los módulos para registrarse a la pensión del bienestar en Saltillo?

En Saltillo, los módulos para realizar el trámite de registro de la pensión del bienestar, están ubicados en la tienda del ISSSTE frente al Estadio Olímpico y a un costado de la central de autobuses al sur de la ciudad.

Noticia relacionada: Se Registra Baja Afluencia en Registro de la Pensión del Bienestar en Saltillo por Niebla y Frío

Se dio a conocer que este martes 2 de diciembre se registró una afluencia menor que en otros días, lo que se atribuyó a las condiciones climáticas de niebla y bajas temperaturas que se presentaron en Saltillo.

