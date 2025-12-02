Inicio Coahuila Agentes de Vialidad Trasladan al Hospital a Niño que se Convulsionaba en Torreón

Agentes de Vialidad Trasladan al Hospital a Niño que se Convulsionaba en Torreón

|

N+

-

Agentes de vialidad auxiliaron y trasladaron al hospital a un niño que se convulsionaba en el Paseo Colón en Torreón.

Agentes de Vialidad Trasladan al Hospital a Niño que se Convulsionaba en Paseo Colón de Torreón

Agentes de Vialidad Trasladan al Hospital a Niño que se Convulsionaba en Paseo Colón de Torreón. Foto: N+

COMPARTE:

Un momento de angustia se vivió en el Paseo Colón en Torreón, cuando un niño se desvaneció y comenzó a convulsionar en brazos de su madre. La oportuna intervención de agentes de Vialidad permitió auxiliar al menor de manera inmediata.

Noticia relacionada: Agentes de Vialidad Auxilian a Niño que Sufrió Convulsiones en Paseo Colon en Torreón 

Los hechos ocurrieron cuando la madre del niño, desesperada, pidió ayuda a los agentes de Tránsito que se encontraban en la zona. De inmediato, los elementos se acercaron y brindaron primeros auxilios al menor, quien había dejado de responder.

Gracias a la rápida actuación de los agentes de vialidad, el niño fue estabilizado y posteriormente trasladado de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja, acompañado por su madre.

Policías Estatales auxilian a bebé con problemas respiratorios en Torreón

Agentes de la Policía Estatal de Coahuila auxiliaron a un bebé que presentaba serias dificultades para respirar en el municipio de Torreón. El incidente ocurrió el 5 de agosto de 2025, cuando los oficiales circulaban por la carretera estatal número 83 y fueron alertados por un taxista que pidió apoyo para trasladar al menor, quien había perdido el conocimiento.

Policías Estatales Auxilian a Bebé Recién Nacido que se Broncoaspiraba en Torreón

Los policías llevaron al bebé de inmediato al Hospital General de Torreón, donde recibió atención médica especializada. Gracias a la rápida intervención de los agentes y del personal hospitalario, el recién nacido logró estabilizarse y se reportó fuera de peligro.

Historias recomendadas:

Inseguridad en Coahuila
Inicio Coahuila Agentes de vialidad trasladan al hospital a nino que se convulsionaba en paseo colon en torreon