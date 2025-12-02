Agentes de Vialidad Trasladan al Hospital a Niño que se Convulsionaba en Torreón
Agentes de vialidad auxiliaron y trasladaron al hospital a un niño que se convulsionaba en el Paseo Colón en Torreón.
Un momento de angustia se vivió en el Paseo Colón en Torreón, cuando un niño se desvaneció y comenzó a convulsionar en brazos de su madre. La oportuna intervención de agentes de Vialidad permitió auxiliar al menor de manera inmediata.
Los hechos ocurrieron cuando la madre del niño, desesperada, pidió ayuda a los agentes de Tránsito que se encontraban en la zona. De inmediato, los elementos se acercaron y brindaron primeros auxilios al menor, quien había dejado de responder.
Gracias a la rápida actuación de los agentes de vialidad, el niño fue estabilizado y posteriormente trasladado de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja, acompañado por su madre.
Policías Estatales auxilian a bebé con problemas respiratorios en Torreón
Agentes de la Policía Estatal de Coahuila auxiliaron a un bebé que presentaba serias dificultades para respirar en el municipio de Torreón. El incidente ocurrió el 5 de agosto de 2025, cuando los oficiales circulaban por la carretera estatal número 83 y fueron alertados por un taxista que pidió apoyo para trasladar al menor, quien había perdido el conocimiento.
Los policías llevaron al bebé de inmediato al Hospital General de Torreón, donde recibió atención médica especializada. Gracias a la rápida intervención de los agentes y del personal hospitalario, el recién nacido logró estabilizarse y se reportó fuera de peligro.
