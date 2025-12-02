Muere Niño Después de Sufrir Infección Estomacal en Saltillo; Esto se Sabe

Un menor de nueve años arribó sin vida a las instalaciones del Hospital Universitario de Saltillo. Después del fallecimiento, agentes de Servicios Periciales tomaron conocimiento del caso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso. Se informó que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) también tomó conocimiento de la muerte del niño.

¿Qué se sabe de la muerte del menor?

De acuerdo con información proporcionada por familiares, el niño identificado como, Antonio Misael, presentaba una infección estomacal. Fue atendido la medianoche del sábado 29 de noviembre tras ser llevado a consulta por presentar vómitos.

En un consultorio, le diagnosticaron una fuerte infección en el estómago y le administraron medicamento. Su hermana mencionó que el niño no tenía apetito y al recibir el medicamento para las náuseas, dejó de vomitar. Sin embargo, el domingo volvió a presentar vómito.

El menor no presentaba ningún tipo de lesiones, pero ante una causa desconocida de su muerte, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

