Hombre Explota Pirotecnia Durante Desfile en La Laguna; Hay 4 Lesionados

Durante la mañana de este domingo 30 de noviembre, cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas tras un accidente con pirotecnia ocurrido durante el desfile conmemorativo en Francisco I. Madero, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre ingresó al desfile portando artículos pirotécnicos sin las medidas de seguridad necesarias. Al encender uno de ellos, este se descontroló y provocó la activación del resto del material que llevaba consigo.

Noticia relacionada: Hombre Detona Pirotecnia en Desfile Conmemorativo en Francisco I. Madero; Hay 4 Lesionadas

El incidente dejó como saldo lesiones en Elizabeth Ávalos, de 55 años, quien presentó una probable fractura de fémur, además, Alexia Paulina, de 13 años y Olga Martínez sufrieron quemaduras de segundo grado en las piernas, mientras que la menor Aina Carolina, de 7 años, presentó quemaduras de primer grado en la pierna derecha.

Las cuatro afectadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. El responsable del accidente huyó del lugar, las autoridades ya trabajan en su localización.

Hombre de 79 años resultó lesionado al detonar pirotecnia en Francisco I. Madero

Un hombre de 79 años, identificado como Tito González Martínez, sufrió quemaduras en la mano después de manipular pirotecnia en el ejido Virginias en Francisco I. Madero.

Le Explota Pirotecnia a Adulto Mayor en Francisco I. Madero.

El adulto mayor fue llevado a la Cruz Roja por un familiar, donde recibió atención médica y se determinó que se encontraba estable. Las autoridades señalaron que las quemaduras fueron de primer grado.

Historias recomendadas: