Regresa Bisonte a Coahuila: Liberan 44 Ejemplares en Reserva Ecológica en Cuatro Ciénegas
44 Ejemplares de bisonte americano fueron liberados en la reserva ecológica El Santuario en Cuatro Ciénegas, Coahuila
44 ejemplares de bisonte americano fueron introducidos y liberados en la reserva ecológica El Santuario, ubicada en el municipio de Cuatro Ciénegas, un hecho histórico para Coahuila y para México.
Esta manada, gestionada por la Fundación Pro Cuatro Ciénegas, representa el proyecto de reintroducción más significativo en el municipio y un paso firme para devolver al desierto chihuahuense a uno de sus ingenieros naturales más importantes.
¿Por qué es importante el bisonte en el ecosistema?
El bisonte americano es el mamífero terrestre más grande del continente y su papel va más allá de lo simbólico: es fundamental para la salud del ecosistema, pues modela los pastizales, mejora la fertilidad del suelo al pastar y favorece la infiltración de agua.
Históricamente, el bisonte pobló vastas zonas del norte de México, incluyendo Coahuila, pero fue declarado extinto en estas planicies hace más de un siglo debido a la cacería y la pérdida de su hábitat. Ahora, con este esfuerzo, se da un paso importante para su recuperación bajo la protección de autoridades y ambientalistas.
