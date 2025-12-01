Muere Niña al Caerle una Barda Mientras Jugaba en La Laguna

Una menor de 5 años murió luego de que una barda de block le cayera encima en el ejido Gregorio García, en Viesca, Coahuila. Los hechos ocurrieron cuando la niña se encontraba jugando en el patio de su casa junto a otros menores cuando la estructura se derrumbó y la golpeó.

Luego de los hechos, los padres de la menor la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, el personal confirmó que la niña ya no presentaba signos vitales.

Muere Niña al Caerle una Barda Encima en Viesca.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos, por lo que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el incidente.

Muere hombre al caer de una barda en construcción en Gómez Palacio

El pasado 14 de agosto del 2025, un hombre identificado como Jesús Manuel Hernández de 55 años, falleció al caer de una barda en una casa de la comunidad del Consuelo, en Gómez Palacio. De acuerdo con los reportes, realizaba trabajos sobre una estructura en construcción cuando perdió el equilibrio y cayó.

Noticia relacionada: Muere Hombre al Caer de una Barda en Gómez Palacio

Agentes del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia correspondiente.

Historias recomendadas: