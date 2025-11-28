Denuncian a Bombero que Arrolló a Mujer Mientras Apagaba Incendio en Coahuila

Mientras apagaba un incendio, un elemento del Cuerpo de Bomberos de la Delegación Venustiano Carranza, en el municipio de Nava, fue denunciado penalmente luego de arrollar a una mujer identificada como Aglae Vázquez, de 38 años. El accidente ocurrió durante las labores de emergencia, cuando el bombero operaba la unidad apagadora.

Denuncian a Bombero que Atropelló a Mujer Mientras Atendía un Incendio en Nava

De acuerdo con los primeros reportes, al realizar maniobras con la máquina, el bombero arrolló a la mujer, quien resultó con lesiones de consideración, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata.

La abogada de la víctima, Ariana García, acudió ante el Ministerio Público (MP) para presentar la denuncia formal contra el elemento de Bomberos, quien hasta el momento no ha recibido sanción por lo ocurrido.

Ciclista de 66 años resulta lesionado tras ser arrollado en Torreón

Un hombre de 66 años fue atropellado mientras circulaba en su bicicleta sobre la carretera Mieleras y calzada Gómez Morín en Torreón. El hecho ocurrió la mañana del 27 de noviembre, cuando el conductor de un vehículo lo impactó al intentar esquivar a otro automóvil.

Paramédicos trasladaron al adulto mayor a un hospital de la localidad, mientras que el conductor fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

