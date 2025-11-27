Muere Mujer Arrollada por Tren en La Laguna

Una mujer murió arrollada por el tren a la altura de la carretera Florida en Francisco I. Madero. Los hechos ocurrieron cuando la víctima identificada como Hilda de 27 años, intentaba cruzar las vías cuando fue atropellada por la locomotora.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, quienes después de revisar su estado de salud, se percataron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad del impacto.

Mujer Muere Arrollada por Tren en Francisco I. Madero

La víctima presentó lesiones en el rostro y el cuerpo. El cuerpo de Hilda fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Muere joven arrollado por el tren en San Pedro

Un joven de 17 años, identificado como José Alfredo “El Pistón” Torres, murió la mañana del 25 de septiembre de 2025 en la colonia Luis Donaldo Colosio de San Pedro, luego de ser arrollado por un tren mientras corría sobre las vías.

Elementos de seguridad y personal de rescate confirmaron el fallecimiento al llegar al sitio y notificaron a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que inició las indagatorias para esclarecer el accidente. El hecho generó consternación entre familiares y compañeros del ámbito deportivo, donde el joven era reconocido por su dedicación al boxeo.

