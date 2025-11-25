Muere Motociclista Prensado en Choque Múltiple en Torreón

Un motociclista murió en un accidente registrado la tarde del martes 25 de noviembre en el cruce de la avenida Abasolo y la avenida Siglo de Torreón. El joven fue identificado por las autoridades como Héctor Adrián Labrador Martínez de 31 años.

De acuerdo con los primeros peritajes, en el percance participaron tres unidades: una camioneta que circulaba de oriente a poniente por la avenida Abasolo, una motocicleta y otra camioneta que avanzaban de norte a sur por la avenida Siglo de Torreón.

Muere Motociclista en Choque Múltiple en Torreón

Al llegar al cruce, la camioneta impactó al motociclista, proyectándolo contra la segunda camioneta y dejándolo prensado entre ambas unidades. Debido a la fuerza del impacto, el motociclista salió expulsado y cayó sobre el pavimento.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos policiales y de rescate acudieron al lugar. Paramédicos confirmaron el fallecimiento del motociclista y se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ambos conductores alegaron la luz verde al momento del choque, por lo que será un juez quien se encargue de fincar la responsabilidades, una vez presentados los datos de prueba.

Muere motociclista al chocar en el centro de Saltillo

Un motociclista de 16 años perdió la vida luego de un choque ocurrido la mañana del 6 de noviembre de 2025 en la zona centro de Saltillo. El joven circulaba sobre la avenida Presidente Cárdenas cuando un automovilista cruzó la calle Rayón sin respetar el alto, provocando el impacto que lo lanzó contra una camioneta estacionada.

El menor sufrió lesiones de gravedad y, aunque fue atendido por paramédicos y trasladado al Hospital General de Saltillo, murió en el área de urgencias. El conductor del vehículo fue detenido por elementos de tránsito por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.

