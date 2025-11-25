Atropellan a Padre y su Hija en Periférico de Lerdo; Chófer Huyó del Lugar

La noche de este lunes 24 de noviembre del 2025 ocurrió un accidente cuando un padre y su hija fueron atropellados mientras viajaban en su motocicleta sobre el Periférico de Lerdo, Durango.

José Guadalupe de 54 años, circulaba en una motocicleta junto a su hija María Fernanda de 22 años, cuando al llegar a la calle Rosas Aispuro, un camión les cerró el paso, provocando que ambos cayeran al pavimento.

Padre e Hija Resultan Heridos tras Ser Atropellados en Periférico de Lerdo

El motociclista sufrió una herida considerable en la mano que requirió atención médica, por lo que fue trasladado junto con su hija a la Clínica 51 del Seguro Social en Gómez Palacio. El conductor del camión huyó del lugar, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones para dar con su paradero.

Accidente en el libramiento Óscar Flores Tapia deja dos heridos

Una pareja resultó herida la mañana del 19 de noviembre luego de que su automóvil terminó debajo de la caja de un tráiler en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del camino a Loma Alta, en Arteaga.

Tras el impacto, ambos ocupantes fueron trasladados en condición amarilla al Hospital General No. 2 del IMSS por personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga. El percance causó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona durante varios minutos.

