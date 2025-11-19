Vehículo Queda Debajo de la Caja de Tráiler tras Accidente en Arteaga; Pareja Resulta Herida

Durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre, una pareja resultó herida en un aparatoso accidente donde el vehículo donde viajaban quedó debajo de la caja de un tráiler en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del camino a Loma Alta, en el municipio de Arteaga.

El tráiler involucrado se retornó de norte a sur y ocupó los tres carriles en sentido contrario, por donde circulaba el automóvil. El conductor del vehículo no alcanzó a frenar y terminó debajo de la caja del tractocamión.

Ambos ocupantes del automóvil fueron trasladados en código amarillo al Hospital General No. 2 del IMSS por una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Arteaga. El accidente generó una larga fila de vehículos desde el bulevar Fundadores hasta las bodegas del gobierno estatal.

Joven vuelca en bulevar Revolución en Torreón

Un joven volcó su vehículo la mañana del 19 de noviembremientras circulaba por el bulevar Revolución, a la altura de la calzada Colón en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica en el volante provocó que perdiera el control de la unidad.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron al lugar para auxiliar al conductor, quien no presentó lesiones. Minutos después, personal de Peritos aseguró la unidad siniestrada.

