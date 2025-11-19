Hombre Resulta Gravemente Herido al Caer en Pozo en Carretera Monterrey-Saltillo

Un hombre permanece hospitalizado después de en un pozo sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre en el carril con dirección hacia Saltillo.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos que atendieron la emergencia localizaron un vehículo recostado sobre el lado del chófer, al fondo de un pozo. El conductor, de entre 40 y 50 años, fue liberado y rescatado, quien encontraba en aparente estado de ebriedad.

Se presume el hombre se quedó dormido y cayó al pozo utilizado como desagüe pluvial. Para poderlo rescatarlo y trasladarlo a un hospital, los bomberos tuvieron que cortar el toldo del automóvil y así liberar su pierna izquierda, que estaba prensada con el volante.

Muere hombre en accidente volcadura en Piedras Negras

Un conductor perdió la vida tras una volcadura registrada la tarde del 7 de noviembre de 2025 sobre el bulevar Centenario, en el cruce con el libramiento Venustiano Carranza en Piedras Negras. El vehículo salió de control y terminó volcado antes de que los cuerpos de emergencia arribaran al lugar.

En el sitio falleció Ernesto Alonso, mientras que su acompañante, un joven de 17 años identificado como Patricio Saucedo, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

