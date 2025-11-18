Asaltan y Apuñalan con Picahielo a Hombre en Fraccionamiento Exhacienda La Perla en Torreón

La tarde de este martes 18 de noviembre del 2025, un hombre de 31 años identificado como Javier de Jesús fue víctima de un violento asalto y herido con un arma blanca en el Fraccionamiento Exhacienda La Perla de Torreón.

Según su testimonio, mientras caminaba por la calle fue interceptado por dos hombres y una mujer que viajaban en una motocicleta. Los agresores le exigieron dinero y, pese a que entregó lo que llevaba, lo atacaron con un arma blanca, dejándole el objeto incrustado en el abdomen.

El monto robado fue de 600 pesos. Después del ataque, Javier de Jesús logró llegar por sus propios medios a la estación de Bomberos Mieleras para pedir ayuda. Al ver la gravedad de la lesión, el personal solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Policía Estatal arribaron al lugar e implementaron un operativo de búsqueda con el fin de localizar a los responsables y recabar información que permita avanzar en la investigación.

La tarde del 6 de noviembre, un joven de 23 años fue herido en el brazo luego de ser atacado con un picahielo por su excuñado en la colonia Laguna Norte de Torreón. Al lugar acudieron paramédicos quienes atendieron al lesionado y confirmaron que la herida no representaba riesgo grave.

Según las primeras indagatorias, el agresor acudió al lugar para exigir un pago pendiente y, tras una discusión, lo atacó antes de escapar. Personal de la Fiscalía tomó conocimiento del caso y elaboró el reporte correspondiente.

