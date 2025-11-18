Investigan Presunto Feminicidio en Saltillo: Hallan a Menor Desaparecida Sin Vida

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el probable feminicidio de una menor de 13 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el ejido Buñuelos al sur del municipio de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de la noche del lunes 17 de noviembre del 2025, cuando se tomó conocimiento de una persona sin vida del sexo femenino.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue identificada como Silvia Guadalupe Camarillo, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 28 de octubre.

Silvia Guadalupe fue vista por última vez el 24 de octubre y el 28 de ese mes, su madre presentó la denuncia por la desaparición de la menor. La Fiscalía General del Estado trabaja en conjunto con las diferentes autoridades en seguridad para dar con el o los presuntos responsables del hecho.

Detienen en Saltillo a hombre buscado por presunto feminicidio en Zacatecas

Un hombre identificado como Salvador “N” fue detenido la noche del 28 de octubre en Saltillo, quien también era buscado en Zacatecas. El individuo era investigado por el presunto secuestro y feminicidio de su pareja.

Noticia relacionada: Detienen en Saltillo a Hombre Acusado de Presunto Secuestro y Feminicidio en Zacatecas

La detención se realizó mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía de Zacatecas y corporaciones de seguridad federales, lo que generó movilización en las inmediaciones de la Policía Municipal de Saltillo, donde el detenido quedó bajo resguardo tras su arresto.

