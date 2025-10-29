Detienen en Saltillo a Hombre Acusado de Presunto Secuestro y Feminicidio en Zacatecas

La noche de este martes 28 de octubre del 2025, fue detenido en Saltillo, un hombre acusado de presunto secuestro y feminicidio en Zacatecas, quien también era buscado en Aguascalientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de Zacatecas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, logró la captura de Salvador “N”, señalado por haber secuestrado y quemado viva a su pareja sentimental.

El operativo de detención provocó una importante movilización de seguridad en las inmediaciones de la Policía Municipal de Saltillo, lugar donde el sujeto permanecía bajo resguardo tras su arresto.

El delegado de la Fiscalía Región Laguna 1 informó que Joaquín “N” fue vinculado a proceso por el delito de intento de feminicidio, luego de que presuntamente agrediera con un arma blanca a su expareja en el Fraccionamiento Ana, en Torreón. El juez determinó prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con las autoridades, tras el ataque ocurrido la madrugada del viernes 3 de octubre, el agresor intentó escapar, pero fue localizado y detenido poco después por elementos de la Fiscalía.

