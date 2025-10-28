Evacuan a Más de Mil Alumnos por Fuerte Olor a Gas en Torreón

Un fuerte olor parecido a gas provocó la evacuación de más de mil alumnos de varias instituciones educativas de Torreón durante la mañana de este martes 28 de octubre del 2025.

El reporte se recibió a las 9:40 horas desde la Escuela Primaria Octavio Paz, ubicada en la colonia Ciudad Nazas, donde personal y estudiantes fueron retirados de manera preventiva.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos activaron los protocolos de emergencia y se trasladaron rápidamente a los planteles afectados, otras instituciones como el Colegio Valladolid sobre el Bulevar Libertad, la Universidad Autónoma de Durango en Prolongación Juárez y un Cobae, también fueron evacuados.

Tras una revisión exhaustiva, se determinó que el olor provenía de una pipa que estaba regando con aguas residuales dentro de la Universidad Autónoma de Durango, en un área donde se realizaban trabajos de construcción.

Se informó que no se reportaron personas lesionadas durante los hechos. La rápida respuesta de las autoridades y la evacuación oportuna de los estudiantes y personal permitieron evitar cualquier incidente mayor

Evacúan guardería en Torreón tras fuga de gas

Cerca del mediodía de este lunes 27 de octubre del 2025, fue evacuada una guardería tras una fuga de gas de una de las llaves de su cocina en la prolongación Juarez y calle Sierra de los Micos en Torreón.

La acumulación de la llave de paso a la estufa fue lo que se fugó, por lo que se activó la alarma de incendios y las maestras evacuaron a 165 niños que fueron entregados a sus familiares.

El procedimiento se hizo de la forma adecuada por lo que no se registraron personas lesionadas. Se informó que la fuga se presentó en una zona lejana de donde se encontraban los niños.

