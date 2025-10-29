Presentan Cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2025 en Saltillo

Con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo anunció el calendario de actividades del Festival Ánimas del Desierto 2025, cuya inauguración se llevó a cabo el martes 28 de octubre y que concluirá el próximo 6 de noviembre.

Noticia relacionada: Inauguran Festival Animas del Desierto 2025 en Saltillo

El festival contará con 71 actividades distribuidas en 38 espacios de la ciudad. Durante el evento inaugural, autoridades locales destacaron que se espera una afluencia de 350 mil asistentes y la participación de alrededor de 2 mil artistas.

¿Qué actividades se realizarán durante el Festival Ánimas del Desierto 2025 ?

Entre las actividades más representativas del festival se encuentran las Calaveras Saraperas, figuras monumentales que rinden homenaje a la identidad y el arte popular de la región, además de presentaciones musicales, exposiciones, talleres y recorridos alusivos al Día de Muertos.

Festival de las Ánimas de Desierto 2025 Ofrecerá Más de 70 Actividades en Saltillo.

El miércoles 29 de octubre se presentará una exposición fotográfica realizada por alumnos del ICN en las ventas del museo Rubén Herrera, de igual forma se tendrán altares de muertos interactivos, un ciclo de cine de terror clásico y un diálogo sobre la muerte desde la filosofía y la poesía impartidas por Alan Argüello y Eduardo Ribé, el cuál tendrá un cupo limitado.

El jueves 30 de octubre se realizará la fiesta de los muertos en el Parque Mirador Saltillo, así como un pabellón de cocineras tradicionales el cuál estará ubicado en la calle Escobedo, entre Javier Mina y Manuel Acuña. Además se tiene planeado realizar un recorrido nocturno por los recintos culturales del IMCS.

El viernes 31 de octubre habrá un concurso de catrinas en el Paseo Central y una Noche de Leyendas el cuál se trata de una dramatización de leyendas tradicionales de Saltillo.

Para las personas que estén interesadas en conocer la cartelera completa y el horario de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2025, se puede encontrar en la página del Instituto Municipal de Cultura en Saltillo.

Historias recomendadas: