Evacúan a 400 Empleados por Conato de Incendio en Fábrica de Torreón

Un total de 400 empleados fueron evacuados este martes 18 de noviembre después de registrarse un conato de incendio en una fábrica ubicada en Torreón. El reporte de auxilio ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 17:40 horas, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de rescate.

Al lugar acudieron dos máquinas de ataque rápido, cuatro cisternas de agua y dos ambulancias para atender la situación. Personal de Protección Civil también se presentó en el sitio y confirmó que no hubo personas lesionadas.

Según los primeros informes, el conato de incendio se originó durante trabajos de soldadura para la construcción de una nave industrial, cuando una chispa cayó sobre material de poliuretano, provocando el incidente.

Después de la evacuación, las autoridades revisaron la documentación correspondiente a la carpeta de Protección Civil y señalaron que, de detectarse alguna irregularidad, se actuará conforme al reglamento vigente.

Mujer de 62 años se intoxica al incendiarse su casa en Torreón

Una mujer adulto mayor resultó con una leve intoxicación luego de que su casa se incendiara durante la madrugada de este 18 de noviembre en la colonia San Agustín Etapa 2 de Torreón.

El reporte fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego que consumió una sala, ropa, un minisplit y diversos medicamentos, ya que la vivienda también operaba como farmacia. La propietaria, identificada como Margarita Celaya, de 62 años, inhaló humo durante el incidente y tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

