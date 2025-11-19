Falla Mecánica Provoca Volcadura de Vehículo en Bulevar Revolución de Torreón

A primera hora de la mañana de este 19 de noviembre del 2025, un joven que se dirigía al gimnasio sufrió de una volcadura provocada por una falla mecánica sobre el Bulevar Revolución, a la altura de la Calzada Colón, en Torreón.

De acuerdo con su testimonio, al circular por el bulevar con dirección de poniente a oriente, el volante presentó una falla repentina que le hizo perder el control del vehículo. Esto provocó que la unidad subiera al camellón central y terminara volcada con las cuatro llantas hacia arriba, causando daños materiales considerables y afectando momentáneamente la circulación en la zona.

El accidente fue atendido en primera instancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes apoyaron al joven para salir del vehículo. Por fortuna, no presentó lesión alguna y no fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes permanecieron alertas en caso de que se requiriera apoyo médico.

Finalmente, el vehículo quedó asegurado por parte de agentes de Peritos, quienes levantaron los datos correspondientes al percance. Minutos más tarde se procedió a retirar la unidad para liberar el tránsito y evitar un embotellamiento en una de las vialidades más concurridas de la ciudad.

Un hombre permanece hospitalizado luego de caer con su vehículo a un pozo ubicado sobre la Carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente ocurrió durante la madrugada de este 19 de noviembre del 2025, en el carril con dirección hacia Saltillo.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes encontraron el vehículo recostado sobre el costado del conductor, al fondo de un pozo empleado como desagüe pluvial. El hombre, de entre 40 y 50 años, fue rescatado del interior del vehículo.

