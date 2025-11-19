¿Qué Calles Permanecerán Cerradas Durante el Desfile de la Revolución en Saltillo?

El próximo jueves 20 de noviembre se celebrará el desfile correspondiente a la celebración del aniversario número 115 de la Revolución Mexicana en la ciudad de Saltillo, evento que cerrará algunas de las avenidas principales y más concurridas por los ciudadanos.

¿Qué calles permanecerán cerradas durante el desfile?

De acuerdo a las palabras de Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, la restricción vial comenzará desde las 5:00 horas de la madrugada, abarcando un tramo entre el periférico Luis Echeverría y bulevar Francisco Coss en ambos sentidos de la circulación.

El desfile de la Revolución Mexicana dará comienzo en puntos de las 10:00 horas de la mañana e intersecciones que colindan con esta avenida, también permanecerán cerradas, por lo que se recomienda a la ciudadanía usar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados cotidianos.

Niños participan en tradicional desfile de la Revolución Mexicana en Lerdo

En el marco de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, niñas y niños de diversos planteles escolares de Lerdo participaron en el desfile realizado este martes.

El recorrido inició en el parque Victoria y concluyó frente a la Presidencia Municipal, con un contingente de alrededor de 600 participantes pertenecientes a distintos jardines de niños.

Con bailes, carros alegóricos, vestuarios alusivos a la Revolución Mexicana, además de tablas rítmicas y ejercicios de gimnasia, los menores, acompañados por maestros y padres de familia, presentaron coloridas coreografías. El próximo jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el desfile de primarias, secundarias, preparatorias y universidades.

