Detienen a Presunto Implicado en Ataque Armado Contra Policías en Gómez Palacio

Autoridades de Sinaloa y Durango capturaron a Carlos Ignacio "N" de 41 años, implicado en el ataque armado contra policías en un filtro de seguridad el 4 de octubre en Gómez Palacio.

El hombre presuntamente habría participado en la agresión cuando varios sujetos dispararon contra agentes en el bulevar Ejército y también estaría vinculado lanzamiento de explosivos caseros en la colonia Filadelfia.

Suman Seis Detenidos por Ataque Contra Policías en Periférico de Gómez Palacio.

Con esta detención ya suman seis personas arrestadas por este caso. Las autoridades capturaron previamente a dos sospechosos en Coahuila, otros dos sujetos en un autobús rumbo a Monterrey y uno más en la capital de Durango.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las investigaciones continúan en curso para localizar al resto de los responsables del atentado.

Disparan a policías en Gómez Palacio

La tarde del 4 de octubre de 2025, un grupo de hombres armados abrió fuego contra elementos de la Policía Municipal que realizaban un operativo en un filtro de revisión del Parque Industrial de Gómez Palacio. Los disparos provinieron de un vehículo que se detuvo sobre el bulevar Ejército Mexicano, en dirección a Torreón.

Tras efectuar la agresión, los responsables regresaron a la unidad y escaparon sin dejar rastro. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Lanzan artefacto explosivo a casa en Gómez Palacio

La tarde del 3 de octubre de 2025, dos hombres que viajaban en motocicleta arrojaron un artefacto explosivo casero contra una vivienda en la colonia Filadelfia de Gómez Palacio. La detonación provocó daños en las ventanas del domicilio.

Un vecino del sector reportó que días antes de los hechos, había recibido intentos de extorsión, en la calle tres del mismo Fraccionamiento Filadelfia, fue localizada una mochila relacionada con el incidente.

