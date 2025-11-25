FGED Sentencia a 23 Años de Prisión a Hombre por Feminicidio en Grado de Tentativa en Lerdo

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de José Eduardo por su responsabilidad del delito de feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de una mujer de identidad reservada.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de junio del 2021, cuando el sentencia estaba en el exterior del domicilio de la mujer en Lerdo y sin mediar palabra, la agredió con un vidrió causándole una herida en el cuello.

Sentencian a Hombre por Feminicidio en Grado de Tentativa en Lerdo

José Eduardo huyó con rumbo desconocido pero agentes del Ministerio Público y la Policía Investigadora de Delitos (PID) realizaron la detención de hombre mediante un mandato judicial. El juez de la causa dictó sentencia de 23 años de prisión, así como el pago de una multa de 150 mil 561 pesos y reparación de daños por 15 mil 600 pesos.

Detiene a presunto feminicida de niña encontrada sin vida en cueva en Saltillo

La Fiscalía General de Coahuila confirmó la detención de un hombre acusado de participar en la muerte de una menor de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una cueva en el ejido Buñuelos, al sur de Saltillo. La víctima había sido reportada como desaparecida días antes.

Noticia relacionada: Detienen al Presunto Responsable del Feminicidio de Silvia de 13 Años en Saltillo

De acuerdo con las autoridades, la causa del fallecimiento fue un impacto de arma de fuego, por lo que se realizaron pruebas de balística como parte de las diligencias. La FGE destacó que la colaboración entre corporaciones permitió ubicar rápidamente al presunto agresor.

La menor fue identificada como Silvia Guadalupe Camarillo, originaria del ejido Tinajuela. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio y continúa integrando información para esclarecer por completo las circunstancias del caso.

