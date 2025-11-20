Detienen al Presunto Responsable del Feminicidio de Silvia de 13 Años en Saltillo

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la detención de un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de una niña de 13 años que fue encontrada sin vida en una cueva del ejido Buñuelos en Saltillo.

Federico Fernández Montañez, señaló que la causa de muerte de la menor, quien había sido reportada como desaparecida, fue un impacto de bala de arma de fuego y que se realizan pruebas de balística.

El Fiscal General del Estado, destacó la rápida respuesta de las autoridades para poder localizar al presunto responsable de la muerte de la niña de 13 años que vivía en el ejido Tinajuela.

Encuentran a menor sin vida en ejido Buñuelos en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una investigación por el feminicidio de una menor de 13 años, cuyo cuerpo fue localizado en el ejido Buñuelos al sur de Saltillo.

De acuerdo con los informes, la víctima fue identificada como Silvia Guadalupe Camarillo, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 28 de octubre. La FGE indicó que trabajaba en coordinación con corporaciones de seguridad para esclarecer los hechos.

