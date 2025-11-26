Fiscalía Investiga Robo en Templo Religioso en Coahuila

Autoridades de la Fiscalía investigan el robo que se registró en un templo ubicado en la colonia Guillén en Piedras Negras, donde el o los responsables lograron hurtar equipo de audio entre otros objetos de valor.

Roban Templo en Colonia Guillén en Piedras Negras

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que una vez recibida la denuncia ante la dependencia, se abrió una carpeta de investigación, quienes primeramente tratarán de identificar a los ladrones para posteriormente solicitar ordenes de aprehensión y judicializarlos ante un juez de control.

Detienen a hombres por robar iglesia en Torreón

La capilla Nuestra Señora de la Merced, en la colonia Villas La Merced de Torreón, fue víctima de un robo, cuando los responsables ingresaron tras romper una reja y abrir un boquete en una de las paredes.

Noticia relacionada: Sujetos Roban Objetos Religiosos de una Capilla en Torreón

Ante este hecho, los encargados del templo repararon de inmediato el acceso utilizado por los ladrones para evitar más robos. El caso quedó bajo investigación de las autoridades municipales.

La tarde del lunes 28 de julio de 2025, policías municipales detuvieron a cinco personas en las inmediaciones de la misma colonia, tras observar una conducta agresiva y localizar entre sus pertenencias un machete y varios objetos religiosos, entre ellos una campana y un cáliz.

Historias recomendadas: