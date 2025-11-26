Intentan Extorsionar a Trabajador de Hospital en Gomez Palacio; Le Pidieron Abrir la Caja Fuerte

Una gran movilización se generó la mañana de este miércoles 26 de noviembre en el centro de Gómez Palacio, en el cruce de la avenida Victoria y Calle Zaragoza, debido a una presunta extorsión a un trabajador de un hospital privado.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, cuando un individuo llamó al trabajador del hospital y le solicitó que abriera la caja fuerte y le entregara el dinero.

Intento de Extorsión a Trabajador de Hospital Provoca Movilización Policiaca en Gómez Palacio.

El joven, al ver la situación, habló con sus compañeros de trabajo, quienes rápidamente llamaron a los números de emergencia denunciando lo sucedido, agentes de Seguridad Pública Municipal, acudieron al lugar como los primeros respondientes y tranquilizaron al trabajador, indicándole que se trataba de una extorsión.

Posteriormente, la Policía Estatal se hizo cargo de las diligencias correspondientes para investigar el caso y dar con los responsables de la presunta extorsión. La zona fue asegurada mientras se realizaban las investigaciones y se espera que se tomen las medidas para prevenir este tipo de delitos en el futuro.

Autoridades frustran intento de extorsión a familia en Santiago Papasquiaro

Una familia de Santiago Papasquiaro enfrentó un intento de extorsión telefónica en el que se exigía un pago en dólares. La hija de la afectada solicitó ayuda al 911 luego de recibir amenazas que aseguraban que su madre sería dañada si no seguía las instrucciones de los delincuentes.

Elementos de seguridad localizaron a la mujer adulta mayor en el Jardín Juárez, aún retenida en una llamada telefónica, y la entregaron sin lesiones a sus familiares. El depósito nunca se realizó y el hecho quedó bajo investigación.

