Encuentran a Mujer Muerta Después de que su Vecina Fuera a Visitarla en Saltillo

Durante la noche del martes 25 de noviembre, una mujer de 74 años fue encontrada sin vida dentro de su casa ubicada en la calle Tongareva en la colonia Oceanía, cuando una vecina fue a visitarla en Saltillo.

El hallazgo ocurrió cuando la vecina tocó repetidamente la puerta del domicilio, y ante la nula respuesta, percibió un fétido olor desde adentro de la casa, por lo que llamó al sistema de emergencias 911.

Encuentran a Mujer de la Tercera Edad Muerta en Colonia Oceanía en Saltillo.

A la llegada de los elementos policiacos, se confirmó el fallecimiento de Blanca "N", se informó que el cuerpo tenía varios días sin vida y se encontraba en estado de descomposición.

Posteriormente, una funeraria acudió para trasladar el cuerpo de la mujer de la tercera edad a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia de ley.

Encuentran a hombre muerto en la azotea de su casa en Lerdo

Un trabajador encontró a un hombre sin vida en la azotea de una casa ubicada en la colonia Unidos Venceremos de Lerdo. El cuerpo, identificado como Omar Cuevas Gutiérrez, no presentaba signos de violencia.

Noticia relacionada: Trabajador Encuentra a Hombre Muerto en la Azotea de una Casa en Lerdo

El hallazgo ocurrió cuando el empleado detectó un olor fuerte proveniente de la parte alta del domicilio y decidió revisar. Tras confirmar que se trataba de un cuerpo, dio aviso inmediato a los familiares y al sistema de emergencias.

Historias recomendadas: