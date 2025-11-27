Muere Hombre Durante Riña en Ejido de Torreón; Familiares Exigen Justicia

Una riña registrada el pasado 3 de noviembre en el ejido Mieleras de Torreón dejó como saldo la muerte de Omar Alberto Campos de 31 años. De acuerdo con sus familiares, el ataque habría sido cometido por un grupo de personas del mismo sector.

La señora Diana, tía del fallecido, señaló que se trató de una agresión directa en la que participaron más de trece individuos, quienes lo golpearon con palos, piedras y un arma blanca que le provocó la lesión mortal. Según informaron, el hermano de Omar, intentó defenderlo, pero se encontraba lastimado de un brazo, por lo que no pudo ayudarlo.

Habitantes del ejido Mieleras se encuentra conmocionada por este hecho y exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos.

Tres hombres resultaron heridos con un arma blanca después de una riña registrada la mañana del 11 de noviembre en la colonia Saltillo 2000. El incidente fue reportado por vecinos del sector quienes alertaron sobre un enfrentamiento en un predio ubicado al poniente de la ciudad.

De acuerdo con autoridades municipales y estatales, la discusión se originó por un adeudo relacionado con un rin, lo que derivó en la agresión con un machete. Los tres involucrados fueron trasladados a distintos hospitales, donde quedaron bajo custodia para continuar con las investigaciones.

