Vehículo Atropella a Adulto Mayor que Viajaba en Bicicleta en Torreón

Un hombre de 66 años resultó lesionado al ser atropellado mientras viajaba en su bicicleta en el cruce de la carretera Mieleras y Calzada Gómez Morín en Torreón. El accidente ocurrió la mañana de este jueves 27 de noviembre alrededor de las 6:30 horas.

Conductor Arrolla a Ciclista de la Tercera Edad en Torreón.

Según los peritajes, el hombre de la tercera edad fue embestido por el conductor de un vehículo, quien manifestó que arrolló al ciclista por intentar esquivar a otro automóvil.

Al lugar acudieron agentes de tránsito y vialidad, Policía Estatal y paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron al adulto mayor lesionado a un hospital para que pudiera recibir atención médica. Se informó que el chofer involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para fincar responsabilidades.

Atropellan a mujer de 60 años en bulevar Revolución en Torreón

Una mujer de 60 años resultó lesionada después de ser atropellada la noche del 9 de noviembre en el bulevar Revolución, a la altura de la calle Rodríguez en Torreón. La víctima caminaba acompañada de su esposo cuando fue embestida y posteriormente trasladada por paramédicos para recibir atención médica.

El conductor involucrado intentó huir tras el atropello, pero terminó impactando su vehículo contra el camellón metros adelante, en el sector Alianza. Elementos de seguridad detuvieron al hombre y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

