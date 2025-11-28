Muere Niño por Graves Quemaduras al Caer en Brasas en Coahuila

Un niño de 9 años identificado como Saúl "N" murió luego de sufrir graves quemaduras al caer sobre un área de brasas ardientes. El menor se encontraba con familiares cerca de un rancho próximo a su domicilio en el Fraccionamiento Acoros en Piedras Negras, Coahuila, cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor padecía de convulsiones, lo que habría provocado su caída sobre las brasas. La familia intentó trasladarlo en una camioneta para encontrarse con una ambulancia, pero el niño falleció dentro del vehículo frente a su vivienda en la calle Jacarandas 2203, antes de que arribaran los servicios de emergencia.

Arí Antonio Hernández, director de Bomberos y Protección Civil de Piedras Negras, confirmó el deceso. La Fiscalía Estatal Delegación Piedras Negras ya inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico accidente.

Muere mujer durante incendio en ejido Venecia

Una mujer perdió la vida tras un incendio ocurrido en una vivienda del Ejido Venecia en Gómez Palacio. El fuego se originó en una de las recámaras, y aunque su esposo intentó ayudarla y sofocar las llamas con agua, la víctima no logró sobrevivir debido a las quemaduras y a la inhalación de humo.

La mujer, identificada como María Antonieta Silva Fuentes de 50 años, fue trasladada al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios correspondientes. Autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

