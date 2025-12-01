Muere Motociclista al Derrapar en Ejido Jimulco en Torreón

Un joven perdió la vida y otro resultó lesionado luego de derrapar en la motocicleta en la que viajaban sobre la calle principal del ejido Jimulco, en Torreón. Gabriel Edson Moreno Orona, de 28 años, conducía el vehículo negra durante la madrugada del 30 de noviembre cuando perdió el control y ambos ocupantes cayeron.

Los dos fueron trasladados a la clínica del ISSSTE en Gómez Palacio, donde, pese a la atención médica, Moreno Orona falleció. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna.

Un motociclista identificado como Héctor Adrián Labrador Martínez de 31 años, perdió la vida en un accidente ocurrido la tarde del 25 de noviembre en el cruce de las avenidas Abasolo y Siglo de Torreón. Según los reportes preliminares, una camioneta lo habría impactado mientras circulaba por el sector.

El fuerte golpe lo proyectó contra otro vehículo y lo dejó gravemente herido. Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

